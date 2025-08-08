EUA não têm planos de reconhecer um Estado palestino, afirma JD Vance

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, reforçou nesta sexta-feira, 8, que o país não tem "nenhum plano de reconhecer um Estado palestino". A declaração foi feita durante visita ao Reino Unido, antes de uma reunião com o ministro das Relações Exteriores britânico, David Lammy. "O Reino Unido tomará sua própria decisão sobre isso", acrescentou.

Para Vance, "não faz sentido reconhecer a Palestina já que não há um governo em funcionamento lá". Questionado sobre os objetivos dos EUA na região, o vice-presidente americano reiterou que Donald Trump tem duas metas para a Faixa de Gaza. "A primeira é que o Hamas nunca mais ataque civis israelenses, com a erradicação do Hamas, e a segunda é resolver o problema humanitário na região agora", explicou.