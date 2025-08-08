Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Embaixador dos EUA em Israel critica duramente premiê britânico

Autor AFP
Tipo Notícia

O embaixador dos Estados Unidos em Israel, Mike Huckabee, atacou nesta sexta-feira (8) o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, dizendo que o Reino Unido teria perdido a Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha nazista se ele estivesse no comando do país.

Starmer é um dos líderes contrários ao plano de Israel de tomar o controle da cidade de Gaza.

"Espera-se que Israel se renda ao Hamas e os alimente, mesmo com os reféns israelenses sendo desnutridos?", questionou o embaixador Huckabee na rede social X.

"O Reino Unido se rendeu aos nazistas e lhes lançou comida? (...) Se o senhor tivesse sido primeiro-ministro, o Reino Unido estaria falando alemão!", acrescentou.

O gabinete de segurança israelense aprovou na noite de quinta-feira um plano para "derrotar" o Hamas e "tomar o controle" da cidade de Gaza, devastada pela guerra e em meio a uma grave crise humanitária.

"Essa ação não fará nada para encerrar este conflito nem para ajudar a garantir a libertação dos reféns", reagiu Starmer. "Só trará mais derramamento de sangue", acrescentou.

