Australiana que matou familiares com cogumelos tentou envenenar seu esposo

A australiana que assassinou os pais e uma tia do marido com cogumelos tóxicos também tentou envenenar o marido com frango ao curry, segundo acusações divulgadas nesta sexta-feira após a revogação de uma ordem de restrição. 

Erin Patterson foi declarada culpada, em julho, de matar, em 2023, os familiares de seu marido - de quem estava separada - durante um almoço que começou com uma oração e uma conversa animada, mas terminou em tragédia. 

Ao longo de um julgamento midiático de mais de dois meses, a acusada afirmou que o prato de carne que havia preparado foi envenenado acidentalmente com "Amanita phalloides", um dos cogumelos mais letais do mundo. 

Durante o processo judicial, outras acusações sobre o comportamento de Patterson nos dias anteriores à refeição fatal foram ocultadas do júri com o objetivo de garantir um julgamento justo para a mãe de dois filhos. 

No entanto, o juiz Christopher Beale rejeitou, nesta sexta-feira, uma solicitação para manter essas acusações em sigilo. 

Patterson tentou matar seu marido Simon em três ocasiões entre 2021 e 2022, concluiu a polícia, uma das principais acusações que não foram ouvidas durante o julgamento. 

Ela foi acusada de servir pratos envenenados de macarrão à bolonhesa, frango ao curry korma e um wrap de vegetais, informaram meios de comunicação australianos. 

Patterson retornará aos tribunais em 25 de agosto para audiências que determinarão quanto tempo passará na prisão. 

