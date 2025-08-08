Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Associação Palestina de Futebol anuncia morte de 'Pelé palestino'

Autor AFP
Tipo Notícia

A Associação Palestina de Futebol anunciou a morte do ex-astro do futebol palestino Suleiman Al-Obeid, após disparos israelenses durante a distribuição de ajuda no sul da Faixa de Gaza na quarta-feira. 

O jogador, natural da Cidade de Gaza, tinha 41 anos, era casado e pai de cinco filhos, segundo a mesma fonte. 

"O ex-jogador da seleção nacional e estrela do Khadamat Al-Shati, Suleiman Al-Obeid, faleceu após disparos da ocupação israelense contra pessoas que aguardavam ajuda humanitária no sul da Faixa de Gaza na quarta-feira", indicou a associação em seu site. 

Apelidado de "A Gazela", "Pérola Negra" ou até mesmo "Pelé do Futebol Palestino", iniciou sua carreira no clube local, o Khadamat Al-Shati. 

Seu impressionante talento e velocidade o levaram à seleção nacional, com a qual disputou 24 partidas internacionais. Marcou mais de 100 gols ao longo de sua longa carreira. 

Segundo a associação, sua morte eleva para 321 o número de seus membros - entre jogadores, treinadores, árbitros, gerentes e membros do conselho administrativo - que perderam a vida desde o início da guerra, provocada por um ataque sangrento do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023. 

As represálias israelenses deixaram 61.258 mortos na Faixa de Gaza, a maioria civis, segundo dados do Ministério da Saúde do Hamas, considerados confiáveis pela ONU. 

Do lado israelense, o ataque do Hamas causou 1.219 mortes, em sua maioria civis, de acordo com um levantamento da AFP com base em dados oficiais.

