Armênia e Azerbaijão assinaram acordo de 'paz e prosperidade' na Casa Branca, diz Trump

O presidente dos EUA, Donald Trump, informou ter assinado nesta sexta-feira, 8, acordos bilaterais com a Armênia e o Azerbaijão para promover desenvolvimento conjunto em áreas como energia, defesa, comércio e tecnologia. Segundo Trump, o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, e o primeiro-ministro da Armênia, Nikol Pashinyan, também assinaram um acordo de "paz e prosperidade" na Casa Branca.

"Armênia e Azerbaijão terão boa relação a partir de agora", afirmou Trump em coletiva de imprensa com os líderes.

Aliyev comentou que ele e Pashinyan farão um "pedido conjunto" para que Trump receba um Nobel da Paz pela sua iniciativa de acabar com o conflito na região do Cáucaso do Sul.

