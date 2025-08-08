Agradam à China os contatos entre Rússia e EUA sobre crise na Ucrânia, diz Xi Jinping a Putin

Segundo o comunicado divulgado nesta sexta-feira, 8, Putin afirmou que Moscou valoriza o "papel construtivo" desempenhado pela China na busca de uma solução política para a guerra na Ucrânia e garantiu que a parceria estratégica de coordenação entre Rússia e China "não mudará sob nenhuma circunstância".

O presidente da China, Xi Jinping, conversou por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, a pedido do líder russo, segundo comunicado do Ministério das Relações Exteriores chinês. Durante o diálogo, Putin apresentou "a visão da Rússia sobre a situação atual da crise na Ucrânia" e comentou os "contatos e comunicações recentes entre Rússia e Estados Unidos", os quais a China vê com "bons olhos".

Xi Jinping lembrou que "problemas complexos não têm soluções simples". O presidente chinês afirmou ainda que "independentemente das mudanças na conjuntura, a China manterá sua posição consistente, incentivando a paz e promovendo o diálogo". O governo chinês também declarou que vê com "bons olhos" os contatos entre Rússia e EUA, apoia a melhora das relações entre os dois países e o avanço do processo de solução política da crise ucraniana.

Em meio à movimentação diplomática, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, publicou nesta sexta no X que teve uma conversa "muito boa e detalhada" sobre Ucrânia com Putin. Modi disse ainda que os dois revisaram o andamento da pauta bilateral e reafirmaram o compromisso de parceria estratégica entre Índia e Rússia. "Aguardo com expectativa receber o presidente Putin na Índia ainda este ano", escreveu.

Tarifas

Além da crise na Ucrânia, os líderes do Brics têm sinalizado, nos últimos dias, a intenção de manter contato frequente diante da imposição de tarifas comerciais pelos Estados Unidos. Na quarta-feira, 6, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que ligaria para Xi, Modi e outros líderes do bloco para discutir uma resposta conjunta à escalada tarifária americana. Na quinta, 7, o brasileiro conversou por telefone com o primeiro-ministro indiano.