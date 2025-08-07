Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vini Jr. e Raphinha são indicados à Bola de Ouro

Vini Jr. e Raphinha são indicados à Bola de Ouro

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Os atacantes Vinícius Júnior, do Real Madrid, e Raphinha, do Barcelona, apareceram na lista de 30 indicados à Bola de Ouro, divulgada nesta quinta-feira (7), com 30 finalistas.

No ano passado, Vini terminou em 2º lugar na eleição da revista France Football, enquanto Raphinha não apareceu na lista final.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Assim como na edição de 2024, quando o volante espanhol Rodri foi o vencedor, o prêmio será entregue a um jogador inédito, já que nenhum dos indicados já o recebeu.

O clube com mais nomes entre os finalistas é o Paris Saint-Germain, campeão da última Liga dos Campeões da Europa e vice da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, com nove representantes.

Os franceses também estão em maior número na lista, com quatro jogadores: Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Kylian Mbappé (Real Madrid) e Michael Olise (Bayern de Munique).

A cerimônia de entrega da Bola de Ouro acontecerá no dia 22 de setembro, no Théâtre du Châtelet, em Paris.

-- Lista de indicados à Bola de Ouro 2025:

. Ousmane Dembélé (FRA/ PSG)

. Gianluigi Donnarumma (ITA/ PSG)

. Jude Bellingham (ING/ Real Madrid)

. Désiré Doué (FRA/ PSG)

. Denzel Dumfries (HOL/ Inter de Milão)

. Serhou Guirassy (GUI/ Borussia Dortmund)

. Erling Haaland (NOR/ Manchester City)

. Viktor Gyökeres (SUE/ Arsenal)

. Achraf Hakimi (MAR/ PSG)

. Harry Kane (ING/ Bayern de Munique)

. Khvicha Kvaratskhelia (GEO/ PSG)

. Robert Lewandowski (POL/ Barcelona)

. Alexis Mac Allister (ARG/ Liverpool)

. Lautaro Martínez (ARG/ Inter de Milão)

. Scott McTominay (ESC/ Napoli)

. Kylian Mbappé (FRA/ Real Madrid)

. Nuno Mendes (POR/ PSG)

. João Neves (POR/ PSG)

. Pedri (ESP/ Barcelona)

. Cole Palmer (ING/ Chelsea)

. Michael Olise (FRA/ Bayern de Munique)

. Raphinha (BRA/ Barcelona)

. Declan Rice (ING/ Arsenal)

. Fabian Ruiz (ESP/ PSG)

. Virgil van Dijk (HOL/ Liverpool)

. Vinícius Júnior (BRA/ Real Madrid)

. Mohamed Salah (EGI/ Liverpool)

. Florian Wirtz (ALE/ Liverpool)

. Vitinha (POR/ PSG)

. Lamine Yamal (ESP/ Barcelona)

sit/fbx/dam/mb/cb/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar