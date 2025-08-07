Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump nomeia um assessor para preencher temporariamente vaga no Fed

Autor AFP
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeou nesta quinta-feira (7) um conselheiro da Casa Branca para preencher uma vaga no conselho diretor do Federal Reserve, o banco central americano com o qual mantém uma relação complicada por se recusar a reduzir as taxas de juros.

"É uma grande honra para mim anunciar que escolhi Stephen Miran, atual presidente do Conselho de Assessores Econômicos, para ocupar o posto recém-vago no conselho do Federal Reserve até 31 de janeiro de 2026", anunciou Trump em sua plataforma Truth Social.

