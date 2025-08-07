Trump eleva a 50% tarifa sobre a Índia por comprar petróleo da Rússia

Presidente americano assinou decreto impondo taxas adicionais de 25% ao país, em retaliação à compra do combustível exportado por Moscou. Agro brasileiro teme ser o próximo na fila por importar fertilizantes russos.O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto nesta quarta-feira (06/08) em que impõe tarifas adicionais de 25% à Índia, em retaliação à compra de petróleo russo pelo país, elevando a tarifa total sobre as importações indianas para 50%. De acordo com o texto divulgado pela Casa Branca, o novo imposto só vai entrar em vigor em 27 de agosto. Anteriormente, o governo Trump já havia imposto uma tarifa de 25% sobre as importações da Índia, com o objetivo de reduzir o déficit comercial bilateral. Trump, frustrado há semanas com a recusa de seu colega russo, Vladimir Putin, em interromper os combates na Ucrânia, anunciou na segunda-feira que aumentaria as tarifas sobre a Índia pela compra de "grandes quantidades de petróleo russo". "Eles não se importam com quantas pessoas na Ucrânia estão sendo mortas pela máquina de guerra russa", afirmou em sua plataforma Truth Social. Caso a tarifa acumulada de 50% de fato entre em vigor, a Índia se juntará ao Brasil, que até então era o único alvo de uma tarifa tão elevada. País é 3° maior importador Terceira maior importadora de petróleo bruto do mundo, a Índia adotou uma postura neutra e pragmática na guerra na Ucrânia. Se antes a Rússia respondia por 2% do petróleo importado pelo país, esse volume depois passou a mais de um terço e fez de Moscou seu principal fornecedor, aproveitando os descontos oferecidos pelo Kremlin. Apesar da crescente pressão dos EUA, o governo indiano diz que a importação de petróleo russo é questão de "interesse nacional" e contribui para a estabilidade energética global. Na última terça-feira, Trump deu ao Kremlin um novo ultimato de dez dias para declarar uma trégua na Ucrânia, prazo que expiraria na próxima sexta-feira (08/08), quando ele poderia anunciar novas sanções contra a Rússia. Temor de empresários brasileiros Segundo noticiado pelo jornal Folha de S.Paulo nesta quarta-feira, tmpresários brasileiros também estão preocupados com possíveis sanções de Washington, já que dependem de fertilizantes da Rússia – Moscou é o maior fornecedor do insumo ao Brasil, além de ser também o maior fornecedor de diesel ao Brasil, respondendo nos últimos meses por cerca de 60% das importações brasileiras do combustível. No mês passado, Trump afirmou que, se não houver um acordo de paz da Rússia com a Ucrânia, os Estados Unidos imporão "tarifas secundárias de 100%" sobre países que continuam comprando exportações russas. A informação foi confirmada pelo secretário Internacional do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, e pelo secretário-geral da aliança militar Otan, Mark Rutte. md/ra (EFE, ots)