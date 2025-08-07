Trump e Putin se reunirão nos próximos dias, anuncia Kremlin

Donald Trump e Vladimir Putin se reunirão "nos próximos dias", anunciou nesta quinta-feira (7) o Kremlin, ao informar que as duas partes têm um acordo "de princípio" com o local do encontro. A reunião de cúpula seria a primeira entre os presidentes em exercício dos Estados Unidos e da Rússia desde que Joe Biden se encontrou com Putin em Genebra em junho de 2021.

O encontro é parte dos esforços de Trump para acabar com a ofensiva militar russa na Ucrânia. As três rodadas de conversações diretas entre Moscou e Kiev organizadas até o momento não conseguiram avanços para um cessar-fogo e as partes parecem estar muito distantes do fim do conflito, que começou há mais de três anos. Trump disse na quarta-feira que provavelmente se reuniria presencialmente com Putin "muito em breve". "Por sugestão da parte americana, alcançamos um acordo de princípio para organizar uma reunião bilateral nos próximos dias", declarou o conselheiro diplomático do presidente russo, Yuri Ushakov, citado pelas agências estatais russas.

"Estamos começando a trabalhar nos detalhes ao lado de nossos colegas americanos", acrescentou Ushakov. "Estabelecemos como meta a próxima semana", acrescentou. O Kremlin destacou que há um acordo "de princípio" sobre o local da reunião, mas não revelou onde. Dezenas de milhares de pessoas morreram desde que a Rússia iniciou a ofensiva militar contra a Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Os bombardeios russos forçaram milhões de pessoas a fugir de suas casas e destruíram grandes áreas do leste e sul da Ucrânia. Putin rejeitou até o momento os apelos reiterados dos Estados Unidos, da Europa e de Kiev por um cessar-fogo. - Zelensky pede reunião -

Durante as conversações diretas em Istambul (Turquia), os negociadores russos exigiram as regiões ucranianas parcialmente ocupadas e que Kiev desista do projeto de adesão à Otan, exigências inaceitáveis para a Ucrânia. A Rússia também questiona a legitimidade do presidente ucraniano Volodimir Zelensky e descarta uma reunião entre os dois chefes de Estado de um acordo de paz. O anúncio do encontro acontece um dia após a reunião do enviado americano Steve Witkoff com Putin em Moscou.