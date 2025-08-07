Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump diz estar pronto para encontrar Putin, líder russo não precisa se reunir com Zelensky primeiro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (7) que se reuniria com Vladimir Putin mesmo que o líder russo não se encontrasse antes com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

Questionado por repórteres no Salão Oval sobre se Putin precisaria se reunir com Zelensky antes, Trump respondeu: "Não, ele não precisa, não."

"Eles gostariam de se encontrar comigo, e farei tudo o que puder para parar as mortes", acrescentou.

