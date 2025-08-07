Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sede de companhia aérea israelense em Paris amanhece com pichações vermelhas

Sede de companhia aérea israelense em Paris amanhece com pichações vermelhas

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A entrada da sede parisiense da companhia aérea israelense El Al amanheceu coberta de tinta vermelha e inscrições pró-palestinas nesta quinta-feira (7), em plena ofensiva de Israel na Faixa de Gaza. 

Lemas como "Palestina viverá, Palestina vencerá" ou "El Al Companhia Aérea Genocida" podiam ser lidos nos muros e na porta de entrada da empresa localizada no centro de Paris, constatou a AFP. 

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

O ministro israelense dos Transportes, Miri Regev, condenou no X um "ato bárbaro" contra a El Al e pediu às autoridades francesas que "tomem medidas enérgicas" contra seus autores. 

Regev também vinculou o ato de vandalismo ao anúncio do presidente Emmanuel Macron de que a França reconhecerá o Estado da Palestina em setembro, "um presente para [o movimento islamista] Hamas", em sua opinião. 

O embaixador de Israel em Paris, Joshua Zarka, visitou pela manhã a sede da El Al e qualificou as pichações de "ato de terrorismo" que busca "levar medo" aos seus compatriotas na França. 

Segundo a companhia, citada pelo canal de televisão israelense N12, "o incidente ocorreu enquanto o prédio estava vazio e não havia nenhum perigo para os funcionários da empresa". 

dmv-bla-bur/tjc/zm/dd 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar