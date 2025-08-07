Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Presidente eleito pela junta militar de Mianmar morre aos 74 anos

Autor AFP
Tipo Notícia

O presidente apoiado pelos militares em Mianmar, que havia sido suspenso de suas funções no ano passado devido ao agravamento do estado de saúde, faleceu nesta quinta-feira aos 74 anos, anunciou um comunicado da junta militar.

O ex-general Myint Swe foi nomeado presidente interino do país asiático em 2021, quando os militares derrubaram o governo democrático de Aung San Suu Kyi em um golpe de Estado, o que desencadeou uma guerra civil.

Após o golpe de Estado, o comandante das Forças Armadas, Min Aung Hlaing, assumiu o poder supremo e, em julho do ano passado, também assumiu a função protocolar de Myint Swe como "presidente interino", já que este sofria de Parkinson.

"O presidente U Myint Swe faleceu às 8h28", informou a junta em um comunicado. Ele faleceu em um hospital da capital, Naypyidaw. 

