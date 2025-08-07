EUA TARIFAS: Tarifaço de Trump contra dezenas de países entra em vigorRÚSSIA UCRÂNIA EUA:

Tarifaço de Trump contra dezenas de países entra em vigor

RÚSSIA UCRÂNIA EUA: Trump e Putin se reunirão nos próximos dias, anuncia Kremlin

É + que streaming. É arte, cultura e história.

As tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para dezenas de países com o objetivo de estabelecer sua nova ordem comercial mundial, na qual as sobretaxas alfandegárias são utilizadas como uma arma de política econômica, entraram em vigor nesta quinta-feira (7).

A entrada em vigor nesta quinta-feira (7) das novas tarifas impostas pelo presidente Donald Trump a dezenas de países terá consequências econômicas tanto para eles quanto para os Estados Unidos, mas resta saber quem realmente pagará a conta.

Das empresas aos consumidores: quem pagará a conta das tarifas de Trump?

Se Trump concretizar o que já declarou, milhões de americanos poderão receber parte da fortuna gerada por suas tarifas. Mas a surpreendente sugestão de um presidente com talento para gerar manchetes é pouco transparente e deixa muitas questões em aberto.

(EUA dividendos governo economia Trump, 440 palavras, já transmitida)

=== RÚSSIA UCRÂNIA EUA ===

MOSCOU:

Trump e Putin se reunirão nos próximos dias, anuncia Kremlin

Donald Trump e Vladimir Putin se reunirão "nos próximos dias", anunciou nesta quinta-feira (7) o Kremlin, que descartou um encontro que inclua o presidente ucraniano Volodimir Zelensky, que insiste em negociar diretamente com o chefe de Estado russo.

(EUA conflito Rússia diplomacia Ucrânia, 580 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

BRASÍLIA:

Defesa de Bolsonaro pede revogação da prisão domiciliar e denuncia 'censura'

Os advogados de Jair Bolsonaro recorreram na quarta-feira (6) ao Supremo Tribunal Federal (STF) para solicitar a revogação da prisão domiciliar do ex-presidente, que representa, segundo eles, uma medida de "censura".

(Brasil golpe política parlamento, 530 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

GENEBRA:

Países produtores de petróleo bloqueiam negociações para tratado global contra poluição

Vários países produtores de petróleo que rejeitam qualquer restrição sobre a produção de plástico estão bloqueando os esforços de negociação em Genebra para o primeiro tratado mundial contra a poluição por plástico, informaram à AFP várias fontes envolvidas nas conversações.

(Suíça meio ambiente diplomacia ONU petróleo saúde, 590 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

PARIS:

Mundo tem o terceiro mês de julho mais quente já registrado

O mundo viveu em 2025 o terceiro mês de julho mais quente já registrado, após dois anos de temperaturas recorde para o mês, embora várias regiões tenham sido devastadas por climas extremos, informou nesta quinta-feira (7) o serviço europeu de monitoramento climático.

(Clima meteorologia seca incêndio, já transmitida)

LOS ANGELES:

Eddie Palmieri, astro da música latina, morre aos 88 anos

Eddie Palmieri, que revolucionou a música latina e contribuiu muito para a explosão da salsa em Nova York, morreu na quarta-feira (6) aos 88 anos nos Estados Unidos, informou a equipe do artista em suas redes sociais.

(EUA música morte, 460 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- TÊNIS

Acompanhamento do Masters 1000 de Toronto e do WTA de Montreal

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]