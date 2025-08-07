Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

EUA TARIFAS: Tarifaço de Trump contra dezenas de países entra em vigorRÚSSIA UCRÂNIA EUA: 

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

RÚSSIA UCRÂNIA EUA: Trump e Putin se reunirão nos próximos dias, anuncia Kremlin

=== EUA TARIFAS === 

WASHINGTON:

Tarifaço de Trump contra dezenas de países entra em vigor

As tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para dezenas de países com o objetivo de estabelecer sua nova ordem comercial mundial, na qual as sobretaxas alfandegárias são utilizadas como uma arma de política econômica, entraram em vigor nesta quinta-feira (7). 

(EUA diplomacia comércio tarifas, 800 palavras, já transmitida)

PARIS:

Das empresas aos consumidores: quem pagará a conta das tarifas de Trump?

A entrada em vigor nesta quinta-feira (7) das novas tarifas impostas pelo presidente Donald Trump a dezenas de países terá consequências econômicas tanto para eles quanto para os Estados Unidos, mas resta saber quem realmente pagará a conta. 

(EUA economia taxas, 680 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Pagar dividendos aos americanos, a misteriosa ideia de Trump

Se Trump concretizar o que já declarou, milhões de americanos poderão receber parte da fortuna gerada por suas tarifas. Mas a surpreendente sugestão de um presidente com talento para gerar manchetes é pouco transparente e deixa muitas questões em aberto.

(EUA dividendos governo economia Trump, 440 palavras, já transmitida)

=== RÚSSIA UCRÂNIA EUA === 

MOSCOU:

Trump e Putin se reunirão nos próximos dias, anuncia Kremlin

Donald Trump e Vladimir Putin se reunirão "nos próximos dias", anunciou nesta quinta-feira (7) o Kremlin, que descartou um encontro que inclua o presidente ucraniano Volodimir Zelensky, que insiste em negociar diretamente com o chefe de Estado russo.

(EUA conflito Rússia diplomacia Ucrânia, 580 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

BRASÍLIA:

Defesa de Bolsonaro pede revogação da prisão domiciliar e denuncia 'censura'

Os advogados de Jair Bolsonaro recorreram na quarta-feira (6) ao Supremo Tribunal Federal (STF) para solicitar a revogação da prisão domiciliar do ex-presidente, que representa, segundo eles, uma medida de "censura".

(Brasil golpe política parlamento, 530 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

GENEBRA:

Países produtores de petróleo bloqueiam negociações para tratado global contra poluição

Vários países produtores de petróleo que rejeitam qualquer restrição sobre a produção de plástico estão bloqueando os esforços de negociação em Genebra para o primeiro tratado mundial contra a poluição por plástico, informaram à AFP várias fontes envolvidas nas conversações.

(Suíça meio ambiente diplomacia ONU petróleo saúde, 590 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO  

PARIS:

Mundo tem o terceiro mês de julho mais quente já registrado

O mundo viveu em 2025 o terceiro mês de julho mais quente já registrado, após dois anos de temperaturas recorde para o mês, embora várias regiões tenham sido devastadas por climas extremos, informou nesta quinta-feira (7) o serviço europeu de monitoramento climático. 

(Clima meteorologia seca incêndio, já transmitida)

LOS ANGELES:

Eddie Palmieri, astro da música latina, morre aos 88 anos

Eddie Palmieri, que revolucionou a música latina e contribuiu muito para a explosão da salsa em Nova York, morreu na quarta-feira (6) aos 88 anos nos Estados Unidos, informou a equipe do artista em suas redes sociais. 

(EUA música morte, 460 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- TÊNIS

Acompanhamento do Masters 1000 de Toronto e do WTA de Montreal

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar