EUA TARIFAS: Tarifaço de Trump contra dezenas de países entra em vigorRÚSSIA UCRÂNIA EUA:
RÚSSIA UCRÂNIA EUA: Trump e Putin se reunirão nos próximos dias, anuncia Kremlin
=== EUA TARIFAS ===
WASHINGTON:
Tarifaço de Trump contra dezenas de países entra em vigor
As tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para dezenas de países com o objetivo de estabelecer sua nova ordem comercial mundial, na qual as sobretaxas alfandegárias são utilizadas como uma arma de política econômica, entraram em vigor nesta quinta-feira (7).
(EUA diplomacia comércio tarifas, 800 palavras, já transmitida)
PARIS:
Das empresas aos consumidores: quem pagará a conta das tarifas de Trump?
A entrada em vigor nesta quinta-feira (7) das novas tarifas impostas pelo presidente Donald Trump a dezenas de países terá consequências econômicas tanto para eles quanto para os Estados Unidos, mas resta saber quem realmente pagará a conta.
(EUA economia taxas, 680 palavras, já transmitida)
WASHINGTON:
Pagar dividendos aos americanos, a misteriosa ideia de Trump
Se Trump concretizar o que já declarou, milhões de americanos poderão receber parte da fortuna gerada por suas tarifas. Mas a surpreendente sugestão de um presidente com talento para gerar manchetes é pouco transparente e deixa muitas questões em aberto.
(EUA dividendos governo economia Trump, 440 palavras, já transmitida)
=== RÚSSIA UCRÂNIA EUA ===
MOSCOU:
Trump e Putin se reunirão nos próximos dias, anuncia Kremlin
Donald Trump e Vladimir Putin se reunirão "nos próximos dias", anunciou nesta quinta-feira (7) o Kremlin, que descartou um encontro que inclua o presidente ucraniano Volodimir Zelensky, que insiste em negociar diretamente com o chefe de Estado russo.
(EUA conflito Rússia diplomacia Ucrânia, 580 palavras, já transmitida)
=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===
-- AMÉRICAS
BRASÍLIA:
Defesa de Bolsonaro pede revogação da prisão domiciliar e denuncia 'censura'
Os advogados de Jair Bolsonaro recorreram na quarta-feira (6) ao Supremo Tribunal Federal (STF) para solicitar a revogação da prisão domiciliar do ex-presidente, que representa, segundo eles, uma medida de "censura".
(Brasil golpe política parlamento, 530 palavras, já transmitida)
=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===
GENEBRA:
Países produtores de petróleo bloqueiam negociações para tratado global contra poluição
Vários países produtores de petróleo que rejeitam qualquer restrição sobre a produção de plástico estão bloqueando os esforços de negociação em Genebra para o primeiro tratado mundial contra a poluição por plástico, informaram à AFP várias fontes envolvidas nas conversações.
(Suíça meio ambiente diplomacia ONU petróleo saúde, 590 palavras, já transmitida)
FOTOS, VIDEO
PARIS:
Mundo tem o terceiro mês de julho mais quente já registrado
O mundo viveu em 2025 o terceiro mês de julho mais quente já registrado, após dois anos de temperaturas recorde para o mês, embora várias regiões tenham sido devastadas por climas extremos, informou nesta quinta-feira (7) o serviço europeu de monitoramento climático.
(Clima meteorologia seca incêndio, já transmitida)
LOS ANGELES:
Eddie Palmieri, astro da música latina, morre aos 88 anos
Eddie Palmieri, que revolucionou a música latina e contribuiu muito para a explosão da salsa em Nova York, morreu na quarta-feira (6) aos 88 anos nos Estados Unidos, informou a equipe do artista em suas redes sociais.
(EUA música morte, 460 palavras, já transmitida)
=== ESPORTES ===
-- TÊNIS
Acompanhamento do Masters 1000 de Toronto e do WTA de Montreal
