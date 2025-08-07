Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Parentes de reféns israelenses seguem para a costa de Gaza para pedir sua libertação

Parentes de reféns israelenses seguem para a costa de Gaza para pedir sua libertação

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Parentes de reféns israelenses seguiram nesta quinta-feira (7) em vários barcos em direção à costa da Faixa de Gaza para "chegar o mais perto possível" de seus entes queridos sequestrados pelo Hamas, segundo um jornalista da AFP a bordo de uma das embarcações. 

"Mayday! Mayday! Mayday! Precisamos de toda a ajuda internacional para resgatar os reféns", disse Yehuda Cohen, pai de um refém. 

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Cohen integra o grupo de quase 20 pessoas que partiram a bordo de três barcos do porto israelense de Ashkelon, na fronteira norte da Faixa de Gaza.

Muitos exibiam bandeiras amarelas e cartazes com as imagens dos reféns, enquanto gritavam seus nomes. 

Das 251 pessoas sequestradas em 7 de outubro de 2023 pelo Hamas, 49 continuam como reféns em Gaza, das quais 27 foram declaradas mortas pelo Exército israelense.

nk-mib/pc/zm/fp/jc

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar