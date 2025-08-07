Pagar dividendos aos americanos, a misteriosa ideia de Trump

Se Trump concretizar o que já declarou, milhões de americanos poderão receber parte da fortuna gerada por suas tarifas. Mas a surpreendente sugestão de um presidente com talento para gerar manchetes é pouco transparente e deixa muitas questões em aberto. O próprio mandatário reconheceu a dificuldade de gastar dinheiro em um momento em que os Estados Unidos enfrentam uma dívida esmagadora.

Entra tanto dinheiro que consideramos um pequeno reembolso", disse ele em julho. "Mas o mais importante é quitar a dívida", completou. Desde então, ele tem chamado o reembolso de "dividendo" e afirmou que poderia ser direcionado a "pessoas de renda média e baixa". A ideia, como esperado, despertou interesse. O senador republicano Josh Hawley apresentou um projeto de lei em julho que permitiria o envio de cheques de 600 dólares (R$ 3.360,90, na cotação do mesmo mês) a cada americano, adultos ou filhos dependentes.

Trump tem um histórico de distribuir dinheiro, ou pelo menos de atribuir o mérito a si próprio. Durante a pandemia da covid-19, ele insistiu que seu nome constasse nos cheques do governo distribuídos a dezenas de milhões de americanos como apoio financeiro. - Dúvidas -

O mais recente plano do presidente americano levanta uma pergunta fundamental: como será financiado? Os Estados Unidos enfrentam um déficit nacional que se agravou de outubro a junho, em comparação ao mesmo período no ano anterior. Isto apesar do aumento da receita gerada pelas tarifas impostas a dezenas de parceiros comerciais do país. Distribuir dinheiro aos americanos aumentaria o déficit e a dívida do Estado, que no início de agosto ultrapassava 36,8 trilhões de dólares (R$ 201,7 trilhões).

Ao explicar sua ideia dos dividendos, Trump afirmou que os Estados Unidos recebem bilhões de dólares de outros países graças à sua agenda protecionista. Também citou os grandes investimentos prometidos por Japão e União Europeia quando negociaram uma redução das tarifas alfandegárias. Mas as autoridades estrangeiras apresentam um panorama diferente.