Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

OpenAI lança o ChatGPT-5, seu novo modelo de IA generativa

OpenAI lança o ChatGPT-5, seu novo modelo de IA generativa

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A OpenAI lançou, nesta quinta-feira (7), a esperada quinta geração de seu emblemático modelo de inteligência artificial (IA) generativa ChatGPT-5, apresentada como mais inteligente e rápido que seus antecessores. 

O ChatGPT-5 estará disponível de forma gratuita para todos os usuários da ferramenta de IA, que é utilizada por quase 700 milhões de pessoas semanalmente, disse a OpenAi em uma sessão informativa com jornalistas. 

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

juj/myl/vk/ad/mel/dd/mvv

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar