Netanyahu diz que Israel não quer 'governar' Gaza
Israel não quer controlar ou governar Gaza indefinidamente, declarou, nesta quinta-feira (7), o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.
"Não queremos mantê-la. Queremos ter um perímetro de segurança. Não queremos governá-la", declarou Netanyahu à emissora americana Fox News.
Segundo a mídia israelense, o exército prevê estender as operações militares neste território palestino, onde trava uma guerra com o movimento islamista Hamas.
