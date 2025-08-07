Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar .

Segundo a mídia israelense, o exército prevê estender as operações militares neste território palestino, onde trava uma guerra com o movimento islamista Hamas.

"Não queremos mantê-la. Queremos ter um perímetro de segurança. Não queremos governá-la", declarou Netanyahu à emissora americana Fox News.

Israel não quer controlar ou governar Gaza indefinidamente, declarou, nesta quinta-feira (7), o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

Netanyahu diz que Israel não quer 'governar' Gaza

