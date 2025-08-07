Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Moscou convoca encarregado de negócios italiano para protestar contra 'campanha antirrusa'

Autor AFP
Tipo Notícia

A Rússia anunciou, nesta quinta-feira (7), que convocou o encarregado de negócios italiano em Moscou para protestar contra o que qualificou como "campanha antirrussa" na imprensa, em meio às crescentes tensões entre os dois países. 

A convocação ocorreu na terça-feira, "devido à incessante campanha antirrussa no espaço midiático italiano e à reação desproporcional de Roma diante da rejeição por parte de Moscou de algumas declarações de ódio de altos representantes das autoridades italianas contra a Rússia", afirmou o Ministério das Relações Exteriores russo em um comunicado. 

O ministério também acusou "os grandes meios de comunicação italianos" de "atividades antirrussas" e denunciou "ataques russofóbicos" lançados com "pleno apoio de círculos dirigentes italianos". 

"Precisamente neste ambiente carregado tornou-se possível o recente cancelamento da apresentação do maestro (Valeri) Gergiev" na Itália, lamentou o ministério. 

O concerto deste renomado maestro russo, próximo a Putin, previsto para 27 de julho em um festival perto de Nápoles, foi cancelado em 21 de julho após muitas críticas ao evento. 

Poucos dias depois, o chanceler italiano, Antonio Tajani, convocou o embaixador russo em Roma para protestar contra a inclusão do presidente Sergio Mattarella em uma lista de supostos "russofóbicos" elaborada por Moscou. 

O nome de Mattarella foi incluído na lista devido a um discurso proferido em fevereiro, quando traçou um paralelo entre a Rússia e o Terceiro Reich. 

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, firme partidária da Ucrânia em sua luta contra a ofensiva russa iniciada em fevereiro de 2022, expressou, então, seu apoio a Mattarella, ao denunciar uma "enésima operação de propaganda, cujo objetivo é desviar a atenção das graves responsabilidades de Moscou".

