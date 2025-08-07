Microestado do Pacífico quer vender passaportes para financiar ação climática

Um país insular remoto do Pacífico pretende vender seus passaportes para financiar a ação climática, mas enfrenta dificuldades para atrair novos cidadãos. O microestado de Nauru, um dos menores países do mundo, com uma extensão de 21 quilômetros quadrados, iniciou há seis meses a comercialização dos "passaportes de ouro" como uma forma de financiar a luta contra as mudanças climáticas.

Com um valor de 105.000 dólares (574.000 reais) cada, Nauru espera arrecadar mais de 5 milhões de dólares (27,3 milhões de reais) no primeiro ano do programa de "cidadania de resiliência climática". Desde o início do plano, no entanto, Nauru aprovou apenas seis solicitações, incluindo duas famílias e quatro indivíduos. Apesar do início lento, Nauru acredita que conseguirá vender 66 passaportes no primeiro ano do programa e o presidente David Adeang está otimista. "Damos as boas-vindas aos nossos novos cidadãos, cujo investimento ajudará Nauru a assegurar um futuro sustentável e próspero para as próximas gerações", declarou Adeang à AFP.