Kremlin anuncia reunião entre Trump e Putin 'nos próximos dias'

"Por sugestão da parte americana, alcançamos um acordo de princípio para organizar uma reunião bilateral nos próximos dias", declarou Ushakov.

Donald Trump e Vladimir Putin pretendem se reunir "nos próximos dias" e os preparativos para o encontro de cúpula já começaram, afirmou nesta quinta-feira (7) o conselheiro diplomático do presidente russo, Yuri Ushakov, citado pelas agências estatais de notícias do país.

"Estamos começando a trabalhar nos detalhes ao lado de nossos colegas americanos", acrescentou Ushakov. "Estabelecemos como meta a próxima semana", acrescentou.

A reunião seria a primeira entre um presidente americano em exercício e o presidente russo desde que Joe Biden se encontrou com Putin em Genebra em junho de 2021.

O anúncio acontece um dia após a reunião do enviado americano Steve Witkoff com Putin em Moscou, como parte da tentativa de Trump de negociar o fim da ofensiva militar russa na Ucrânia.

Witkoff propôs uma reunião trilateral que também incluiria o presidente ucraniano Volodimir Zelensky, mas a Rússia não respondeu à proposta, disse Ushakov.