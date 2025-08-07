Khachanov vence Zverev e vai à final do Masters 1000 de Toronto

O tenista russo Karen Khachanov derrotou o favorito Alexander Zverev no tiebreak final nesta quarta-feira (6), e avançou para a final do Masters 1000 do Canadá, disputado em Toronto. Khachanov, 16º colocado no ranking da ATP, derrotou o alemão (3º) com parciais de 6-3, 4-6 e 7-6 (7/4), após salvar um match point no terceiro set.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Zverev, campeão deste torneio em 2017, lutou por quase três horas, mas acabou sendo eliminado de uma competição em que era o cabeça de chave número 1 devido às desistências de Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Após empatar o jogo ao vencer o segundo set, o alemão abriu 6-5 na parcial decisiva e teve a chance de conquistar a vitória, mas sua devolução de backhand acertou a rede. No tiebreak, ele também abriu 3-1 antes de perder os cinco pontos seguintes e sair de quadra abatido após perder para o experiente Khachanov. O russo aproveitou, assim, sua terceira oportunidade nas semifinais no Canadá, após as derrotas para Rafael Nadal e Daniil Medvedev em 2018 e 2019, respectivamente.