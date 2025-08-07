Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Hamas acusa Netanyahu de sacrificar reféns israelenses em prol de interesses pessoais

Hamas acusa Netanyahu de sacrificar reféns israelenses em prol de interesses pessoais

AFP
Autor
AFP Autor
O movimento islamista palestino Hamas acusou nesta quinta-feira (7) o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, cujo governo está debatendo ampliar as operações militares em Gaza, de sacrificar os reféns israelenses mantidos no território.

"Os planos de Netanyahu para escalar a agressão confirmam, sem sombra de dúvida, seu desejo de se livrar dos cativos e sacrificá-los em prol de seus interesses pessoais e de sua agenda ideológica extremista", disse o Hamas em um comunicado.

