Hamas acusa Netanyahu de sacrificar reféns israelenses em prol de interesses pessoais

O movimento islamista palestino Hamas acusou nesta quinta-feira (7) o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, cujo governo está debatendo ampliar as operações militares em Gaza, de sacrificar os reféns israelenses mantidos no território.

"Os planos de Netanyahu para escalar a agressão confirmam, sem sombra de dúvida, seu desejo de se livrar dos cativos e sacrificá-los em prol de seus interesses pessoais e de sua agenda ideológica extremista", disse o Hamas em um comunicado.