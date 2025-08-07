Governo do Líbano tem nova reunião sobre desarmamento do Hezbollah

O governo libanês voltou a se reunir nesta quinta-feira (7) para tratar da complexa questão do desarmamento do Hezbollah, um dia após a rejeição, por parte do movimento xiita, da decisão de confiscar suas armas. Sob pressão dos Estados Unidos e diante do temor de uma intensificação dos ataques israelenses no Líbano, o governo realizou um primeiro encontro sobre o tema na terça-feira e encarregou o Exército de preparar um plano para privar o grupo apoiado pelo Irã de armamento antes do fim do ano.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A sessão desta quinta-feira foi dedicada a examinar um memorando apresentado pelo enviado dos Estados Unidos, Tom Barrack, que inclui um cronograma para que o Hezbollah deponha as armas. Segundo o ministro da Informação do Líbano, Paul Morcos, o governo aprovou a introdução do texto americano, mas sem discutir prazos específicos. O emissário americano elogiou nesta quinta-feira o Líbano por sua decisão "histórica, ousada e justa". O ministro francês das Relações Exteriores, Jean-Noël Barrot, também parabenizou Beirute por sua "decisão valente e histórica", que, em sua visão, permitirá ao país "avançar rumo à plena soberania".

Os quatro ministros xiitas presentes à reunião — dois deles ligados ao Hezbollah, um ao movimento Amal, seu aliado, e um independente — se retiraram antes do fim da sessão para protestar contra a decisão de desarmar o movimento, segundo a emissora do grupo, Al-Manar. A decisão de um desarmamento não tem precedentes desde o fim da guerra civil, há mais de trinta anos. O Hezbollah é o único movimento que não depôs as armas. O governo afirma agir no marco da aplicação do cessar-fogo acordado sob mediação dos Estados Unidos, que pôs fim, em 27 de novembro, à guerra entre Hezbollah e Israel.