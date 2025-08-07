Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Evento mundial de cosplay no Japão vai fugir do calor em 2027

Evento mundial de cosplay no Japão vai fugir do calor em 2027

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Caracterizar-se para o evento de cosplay World Cosplay Summit (WCS, na sigla em inglês) pode ser uma experiência exaustiva no calor do verão japonês, por isso, após a edição deste ano, que bateu recordes de temperatura, os organizadores transferiram a de 2027 para o mês de novembro.

Este espetáculo anual, que geralmente é realizado na cidade de Nagoya, reúne milhares de pessoas de todo o mundo que se caracterizam como seus personagens favoritos de anime, mangá e games com trajes elaborados, penteados extravagantes e maquiagem excêntrica.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Os organizadores anunciaram após o encerramento da vigésima terceira edição, que terminou no domingo e contou com 247.200 participantes em três dias, que o próximo evento em 2026 também será realizado em agosto, mas que em 2027 será realizado em novembro.

"Esta mudança foi decidida em resposta ao calor extremo e outras condições meteorológicas", explicou o comitê organizador do evento em um comunicado divulgado na terça-feira.

A medida também tem como objetivo atrair mais participantes internacionais, bem como levar em consideração as tendências do turismo internacional.

O Japão registrou esta semana uma nova temperatura recorde de 41,8 °C. A cidade turística de Kyoto atingiu no final de julho os 40 °C pela primeira vez desde que se têm registros.

O verão do ano passado foi o mais quente já registrado, empatado com o de 2023, e foi seguido pelo outono mais quente desde que as medições começaram, há 126 anos.

stu-tmo/cwl/arm/zm/jmo/jc

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar