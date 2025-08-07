Evento mundial de cosplay no Japão vai fugir do calor em 2027

Este espetáculo anual, que geralmente é realizado na cidade de Nagoya, reúne milhares de pessoas de todo o mundo que se caracterizam como seus personagens favoritos de anime, mangá e games com trajes elaborados, penteados extravagantes e maquiagem excêntrica.

Caracterizar-se para o evento de cosplay World Cosplay Summit (WCS, na sigla em inglês) pode ser uma experiência exaustiva no calor do verão japonês, por isso, após a edição deste ano, que bateu recordes de temperatura, os organizadores transferiram a de 2027 para o mês de novembro.

Os organizadores anunciaram após o encerramento da vigésima terceira edição, que terminou no domingo e contou com 247.200 participantes em três dias, que o próximo evento em 2026 também será realizado em agosto, mas que em 2027 será realizado em novembro.

"Esta mudança foi decidida em resposta ao calor extremo e outras condições meteorológicas", explicou o comitê organizador do evento em um comunicado divulgado na terça-feira.

A medida também tem como objetivo atrair mais participantes internacionais, bem como levar em consideração as tendências do turismo internacional.

O Japão registrou esta semana uma nova temperatura recorde de 41,8 °C. A cidade turística de Kyoto atingiu no final de julho os 40 °C pela primeira vez desde que se têm registros.