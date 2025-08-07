Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA aumenta recompensa por captura de Maduro

EUA aumenta recompensa por captura de Maduro

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O governo dos Estados Unidos aumentou nesta quinta-feira (7) para 50 milhões de dólares (R$ 272 milhões) a recompensa por "informações que levem à prisão" do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que acusa de colaborar com organizações ligadas ao narcotráfico e de ter "estrangulado a democracia".

"Ele é um dos maiores narcotraficantes do mundo e uma ameaça à nossa segurança nacional”, acusou a procuradora-geral, Pam Bondi, em vídeo publicado em sua conta na rede social X.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

"O regime de terror de Maduro continua", acrescentou sobre o líder chavista, cuja reeleição desde 2018 é considerada fraudulenta por Washington.

"A 'recompensa' patética de Pamela Bondi é a cortina de fumaça mais ridícula que já vimos," respondeu o chanceler da Venezuela, Yván Gil, no aplicativo Telegram.

"Seu show é uma piada, uma distração desesperada de suas próprias misérias. A dignidade de nossa pátria não está à venda. Repudiamos essa operação grosseira de propaganda política," acrescentou.

Pam acusa o mandatário venezuelano de utilizar "organizações terroristas estrangeiras como o Tren de Aragua, o cartel de Sinaloa e o Cartel dos Soles para introduzir drogas letais e violência" nos Estados Unidos.

Até o momento, a agência antidrogas dos EUA (DEA) "confiscou 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro e seus cúmplices, com quase sete toneladas relacionadas ao próprio líder chavista", detalha Pam.

É a "principal fonte de renda" para os cartéis sediados na Venezuela e no México, acrescenta Washington.

Pam afirma que a cocaína costuma estar misturada com fentanil, um opioide sintético que causa estragos nos Estados Unidos.

O Departamento de Justiça "confiscou mais de 700 milhões de dólares em ativos ligados a Maduro, incluindo dois jatos privados, nove veículos e outros bens", prosseguiu a procuradora-geral.

"Por isso, dobramos a recompensa para 50 milhões de dólares. Sob a liderança do presidente Trump, Maduro não escapará da justiça e responderá por seus crimes atrozes", insistiu Pam, que divulgou um número de telefone e pediu informações "para levar esse criminoso à justiça".

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, ressaltou que, desde 2020, "Maduro estrangulou a democracia e se agarrou ao poder". "Afirmou ter vencido as eleições presidenciais de 28 de julho de 2024, mas não apresentou nenhuma prova." Os Estados Unidos "não o reconhecem como presidente da Venezuela."

- 'Propaganda política' -

Estados Unidos e Venezuela não mantêm relações diplomáticas desde o primeiro mandato de Trump (2017-2021).

Em 2020, os Estados Unidos acusaram formalmente Maduro de "narcoterrorismo" e conspiração para traficar drogas, e ofereceram 15 milhões de dólares por informações que levassem à sua captura. O governo do ex-presidente Joe Biden aumentou esse valor para 25 milhões.

A apresentação de acusações contra um chefe de Estado estrangeiro por parte de Washington é incomum, mas já ocorreu em 1988 contra o então presidente do Panamá, Manuel Noriega, antes da invasão do país para derrubá-lo.

Tanto o governo Biden quanto o de Trump reconheceram como "presidente legítimo" da Venezuela o opositor Edmundo González Urrutia, que reivindica a vitória nas eleições de 2024.

A Casa Branca acusa o chavismo de controlar a organização criminosa Tren de Aragua, declarada por Washington como "organização terrorista global", o que não impediu que enviasse emissários para negociar com altos funcionários venezuelanos a libertação de cidadãos norte-americanos detidos na Venezuela.

No mês passado, Rubio anunciou a libertação de 10 americanos presos na Venezuela, após um acordo fechado com ajuda de El Salvador.

Em 2019, Trump reconheceu o opositor Juan Guaidó como "presidente interino" da Venezuela e impôs uma bateria de sanções, incluindo um embargo petroleiro, em uma estratégia fracassada para tentar provocar a queda de Maduro. A própria oposição venezuelana encerrou o governo interino simbólico de Guaidó, em janeiro de 2023.

erl/ag/nn/lm/am-lb

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar