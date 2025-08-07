Corpo de homem desaparecido há 28 anos é encontrado em geleira

O derretimento de uma geleira no Paquistão levou à descoberta do corpo de um homem desaparecido há 28 anos, em 1997, em Kohistan, um dos braços da Cordilheira do Himalaia, perto da fronteira com o Afeganistão. A descoberta do corpo de Nasiruddin, que tem apenas sobrenome, é um alívio para a família, disse um sobrinho à AFP. Nasiruddin, que tinha 31 anos na época, estava caminhando com o irmão quando caiu em uma fenda. O irmão conseguiu retornar.

"Nossa família fez o possível para encontrá-lo ao longo dos anos", disse Malik Ubaid, seu sobrinho. "Nossos tios e primos foram à geleira várias vezes para tentar recuperar seu corpo, mas tiveram que desistir devido à falta de equipamentos necessários na época", acrescentou. O corpo de Nasiruddin, casado e pai de dois filhos na época de seu desaparecimento, finalmente emergiu naturalmente na geleira Lady Meadows, onde o derretimento se acelerou devido à mudança climática. Seus restos mortais foram descobertos em 31 de julho por pastores, e na quarta-feira foi enterrado por seus familiares.

O corpo, preservado pelo gelo, foi encontrado intacto e acompanhado de sua carteira de identidade. "A descoberta de seu corpo finalmente nos trouxe algum alívio", disse Malik Ubaid. O Paquistão possui mais de 13.000 geleiras, um número maior do que qualquer outro país fora das regiões polares.