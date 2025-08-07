Bomba da 2ª Guerra obriga evacuação de 17 mil em cidade alemã

Explosivo de 250 quilos foi encontrado durante obra de demolição de uma ponte em Dresden, cidade duramente bombardeada em 1945. Achado forçou a maior remoção de moradores desde o fim do conflito.Equipes de segurança desativaram nesta quarta-feira (06/08) uma bomba da Segunda Guerra Mundial de fabricação britânica descoberta na cidade de Dresden, no leste da Alemanha. A operação para desarmar o dispositivo de 250 quilos exigiu a evacuação de 17 mil pessoas que vivem em um raio de mil metros da ponte Carola. O deslocamento gerou transtorno no município, pois afetou prédios públicos das secretarias do governo do estado da Saxônia. Esta é a maior evacuação já realizada no município para a desativação de explosivos desde a Segunda Guerra. Segundo a polícia, trens foram desviados e museus permaneceram fechados ao longo do dia. Um abrigo de emergência foi montado para receber os moradores. Lojas e creches também estavam na área evacuada. A bomba foi descoberta na terça-feira durante as obras de demolição da ponte. Eventos que aconteceriam nas margens do rio Elba precisaram ser cancelados. Legado da Guerra ainda afeta Dresden Dresden convive até hoje com a ameaça de bombas não detonadas da Segunda Guerra. Este é o quarto explosivo encontrado nas obras de demolição da ponte apenas neste ano. Todos os artefatos não continham detonadores e foram removidos com segurança. Em 2018, um dispositivo adormecido exigiu uma detonação parcial para ser desativado. O procedimento levou a um incêndio que durou quase 12 horas para ser contido. Dresden foi uma das cidades mais bombardeadas em 1945, a poucos meses do fim da guerra. Em fevereiro daquele ano, forças aliadas atingiram a cidade com explosivos, deixando o centro em ruínas e resultando na morte de cerca de 25 mil pessoas. Após a guerra, o líder comunista alemão Walter Ulbricht quis transformar Dresden em uma cidade modelo do urbanismo socialista. A reconstrução teve início três meses após o fim do conflito, o que levou ao enterramento de dispositivos que não detonaram durante a queda. Problema se repete no país O problema tem afetado toda a Alemanha. Em junho, a cidade de Colônia precisou evacuar 20 mil pessoas para desarmar três bombas americanas da Segunda Guerra. No estado da Renânia do Norte-Vestfália, onde fica o município, mais de 1,6 mil explosivos foram desativados no ano passado. Já em Brandemburgo, só em 2024, especialistas coletaram 90 minas, 48 mil granadas, 500 bombas incendiárias, 450 bombas de alto poder explosivo com mais de cinco quilos e cerca de 330 mil cartuchos. Cidades como Frankfurt também enfrentam o problema. Em 2018, 60 mil pessoas precisaram deixar suas casas para que um explosivo fosse desarmado. Em 2012, uma bomba precisou ser completamente detonada em Munique. Procedimento similar acontece com frequência quando dispositivos são encontrados no leito de rios como o Elba e o Reno. gq/ra (dpa, ots)