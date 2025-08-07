Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Barcelona retira braçadeira de capitão de Ter Stegen

Autor AFP
Autor
AFP Autor
O Barcelona anunciou nesta quinta-feira (7) que retirou a braçadeira de capitão do goleiro alemão Marc-André ter Stegen, depois de ter aberto um processo disciplinar contra o jogador, que entrou em rota de colisão com o clube após sua última lesão.

"O Barcelona informa que, por conta do processo disciplinar aberto contra o jogador Marc-André ter Stegen, e enquanto este processo não é resolvido, o clube, em consenso com a direção esportiva e a comissão técnica, decidiu retirar dele temporariamente a braçadeira de capitão do time principal", informou o Barça em comunicado.

Enquanto o imbróglio entre Barcelona e Ter Stegen durar, o capitão da equipe será o zagueiro uruguaio Ronald Araújo, acrescenta a nota 'blaugrana'.

Recomendado pela diretoria a procurar um novo clube após duas temporadas marcadas por graves lesões, Ter Stegen, que recentemente passou por uma cirurgia nas costas, não quer que o Barça comunique seu procedimento médico para que a LaLiga avalie seu tempo de ausência.

Segundo a imprensa catalã, o Barcelona pretende utilizar o longo período afastado do goleiro de 33 anos após a cirurgia para cumprir com as exigências do fair-play financeiro da LaLiga e poder inscrever suas novas contratações.

Mas a recusa de Ter Stegen, que já perdeu espaço no elenco com a chegada de Joan García e a renovação de Wojciech Szczesny, impossibilita o trâmite.

Em dificuldades financeiras nos últimos anos e à espera da reabertura do reformado Camp Nou, o Barcelona considera que a postura do goleiro alemão pode gerar um prejuízo esportivo e econômico ao clube.

Ter Stegen, único remanescente do último título do Barça na Liga dos Campeões, em 2015, pode sofrer duras sanções, segundo o regulamento da LaLiga, que podem levar até à rescisão de seu contrato.

