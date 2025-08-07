Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Banco da Inglaterra corta sua principal taxa de juros

Autor AFP
Tipo Notícia

O Banco da Inglaterra cortou, nesta quinta-feira (7), sua principal taxa de juros para 4%, o menor nível em dois anos e meio, em uma tentativa de impulsionar a economia britânica sob a ameaça das tarifas americanas. 

Junto à decisão, que era esperada, o banco publicou sua previsão de crescimento econômico para o Reino Unido, que avalia em 1,25% este ano, um pouco superior à sua estimativa anterior (1%).

"O impacto direto das tarifas dos Estados Unidos é mais leve do que o esperado, mas a incerteza geral relacionada às tarifas segue minando a confiança", apontou o Banco Central em um comunicado. 

Londres e Washington alcançaram em maio um acordo para reduzir as tarifas de mais de 10% impostas pelo presidente americano, Donald Trump, a certos produtos britânicos importados, especialmente veículos. 

O corte desta quinta-feira é a quinta redução dessa taxa por parte do Banco da Inglaterra desde que começou um ciclo de cortes em agosto de 2024. 

O objetivo principal é manter a taxa de inflação anual do Reino Unido em 2%, mas os últimos dados oficiais mostraram que em junho ela disparou a 3,6%, um máximo em 18 meses. 

