Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Americanos comem menos alimentos ultraprocessados que antes

Americanos comem menos alimentos ultraprocessados que antes

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O consumo de alimentos ultraprocessados nos Estados Unidos diminuiu ligeiramente nos últimos anos, mas segue sendo o mais alto do mundo, revela um estudo publicado nesta quinta-feira (7). 

Esses alimentos e bebidas, como os hamburguers, refrigerantes, bolos industriais ou as batatas fritas, são ricos em açúcar, gorduras, sal e aditivos.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Seu consumo excessivo é associado a um maior risco de obesidade, diabetes e, até mesmo, doenças cardiovasculares.

Segundo uma pesquisa publicada pelo Centro para o Controle e a Prevenção de Doenças (CDC), principal agência sanitária do país, esses alimentos constituíram 55% dos aportes calóricos dos americanos entre 2021 e 2023.

Essa média foi mais alta entre os menores de idade (62%) que entre os adultos (53%).

Os números colocam os Estados Unidos entre os países que mais calorias consomem de alimentos ultraprocessados, junto ao Reino Unido e Canadá.

Outros países ocidentais, como Itália e França, têm hábitos alimentares mais saudáveis, segundo estudos realizados nos últimos anos.

Os italianos consomem menos de 20% de calorias provenientes de alimentos ultraprocessados, frente aos 30% a 35% estimados entre os franceses.

Os últimos dados americanos, no entanto, despertam esperança, já que a proporção de calorias ingeridas de alimentos ultraprocessados diminiu ligeiramente no último período estudado em comparação aos anteriores.

O consumo dos adultos era de 56% em 2017-2018 e o dos menores, de 65,6%.

O estudo não explica o motivo dessa pequena diminuição.

O secretário de Saúde americano, Robert Kennedy Jr., questionado por suas posições antivacinas, tornou a luta contra as doenças crônicas, entre as quais estão a obesidade e o diabetes, uma das suas prioridades. Ele é muito crítico do que os americanos chamam de 'junk food'.

cha/vla/erl/db/dd/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar