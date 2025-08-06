Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Wall Street fecha em alta após anúncio da Apple de investimentos bilionários nos EUA

Autor AFP
Tipo Notícia

A bolsa de Nova York fechou em alta nesta quarta-feira (6), impulsionada pelo anúncio da Apple de investimentos adicionais de 100 bilhões de dólares (R$ 548 bilhões) nos Estados Unidos, na véspera da entrada em vigor de uma nova onda de tarifas no país.

O índice Dow Jones subiu 0,18%, o tecnológico Nasdaq ganhou 1,21% e o índice S&P 500 avançou 0,73%.

Em um mercado "em plena efervescência", os investidores deixaram temporariamente de lado "as flutuações comerciais e os dados econômicos", indicou o analista Jose Torres, da Interactive Brokers.

O gigante da tecnologia Apple impulsionou a bolsa após anunciar que aumentará seu investimento nos Estados Unidos em 100 bilhões de dólares, o que eleva o total para 600 bilhões (R$ 3,3 trilhões) em quatro anos, declarou nesta quarta-feira à AFP um alto funcionário da Casa Branca.

"Ao anunciar publicamente um investimento nacional com Donald Trump, reduz-se a probabilidade de que o presidente dos Estados Unidos imponha novas tarifas à Apple", comentou Christopher Low, da FHN Financial.

O grupo californiano calculou em 1,1 bilhão de dólares (R$ 6 bilhões) os gastos adicionais no segundo trimestre devido às tarifas americanas, que se somam aos 800 milhões (R$ 4,4 bilhões) registrados no trimestre anterior.

Na ausência de novos dados econômicos significativos, Wall Street se beneficiou de uma temporada de resultados considerada, até o momento, "boa" tanto em termos de lucros quanto de previsões, opinou Low.

Isso sugere que "existe certa margem para que as empresas continuem sendo rentáveis mesmo enfrentando as tarifas", acrescentou.

A bolsa tampouco foi afetada pelas sobretaxas adicionais de 25% a produtos que a Índia exporta para os Estados Unidos, que se somam a outros 25% que entrarão em vigor na quinta-feira. Washington puniu as importações de Nova Délhi por sua compra de petróleo russo.

A menos de 24 horas da aplicação das tarifas que afetam a maior parte dos parceiros comerciais dos Estados Unidos, os investidores parecem "acostumados" à política protecionista de Trump, acrescentou Low.

