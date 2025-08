Trump mira na evasão de tarifas, de olho principalmente na China

O presidente americano, Donald Trump, não só aplica tarifas alfandegárias a seus parceiros comerciais, mas também tenta evitar que as empresas consigam evadi-las, principalmente as chinesas.

"Trata-se um pouco mais do efeito de curto prazo de fortalecer o impacto das tarifas alfandegárias que de uma estratégia de desacoplamento" entre as duas maiores potências, explica Josh Lipsky, especialista do fórum Atlantic Council.

Esta medida não está destinada especificamente a um país, mas analistas acreditam que afetará sobretudo as empresas chinesas, muitas das quais fazem sua montagem final em outro país, como o Vietnã, para evitar a etiqueta "made in China".

E o novo aumento das tensões entre Washington e Pequim, no começo do ano, levou a um aumento do desvio de produtos chineses, especialmente através do Vietnã, avalia o pesquisador da Brookings Institution Robin Brooks.

Segundo ele, as exportações chinesas para vários países do sudeste asiático tiveram um aumento "anormal" no começo do ano, quando Donald Trump ameaçava aumentar as tarifas.

É difícil determinar se estes produtos finalmente chegaram aos Estados Unidos, mas Brooks duvida da capacidade da demanda interna destes países de absorver um aumento tão pronunciado de produtos chineses.