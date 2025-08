Trump está disposto a se reunir com Putin e Zelensky

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que está disposto a se reunir com seus pares russo e ucraniano, para tentar encerrar a guerra na Ucrânia.

"Houve uma conversa bastante útil e construtiva", disse o conselheiro de Putin, Yuri Ushakov, após o encontro, que durou três horas.

"Os russos expressaram seu desejo de se reunir com o presidente Trump, e o presidente está aberto a se encontrar tanto com o presidente Putin quanto com o presidente Volodimir Zelensky", informou a Casa Branca.

Essa possibilidade foi discutida em conversa telefônica entre Trump e Zelensky, da qual participaram o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, e os líderes de Reino Unido, Alemanha e Finlândia, segundo um funcionário do alto escalão da Ucrânia.

- Ameaça de sanções -