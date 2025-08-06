Tribunal do caso Maradona rejeita pedido da defesa para retirada de dois juízes

O novo tribunal para o julgamento de Diego Maradona na Argentina rejeitou nesta quarta-feira (6) o pedido da defesa para remover dois juízes, um dos quais descreveu o pedido como "dilatório", de acordo com uma decisão à qual a AFP teve acesso. Os advogados de Leopoldo Luque, médico pessoal de Maradona acusado pela morte do astro do futebol, solicitaram na segunda-feira a retirada de dois dos três juízes do novo tribunal formado em julho para reiniciar o julgamento após a anulação do anterior.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A defesa solicitou a remoção dos dois juízes devido ao "temor real de que não sejam imparciais". Os dois juízes rejeitaram o pedido nesta quarta-feira, com um deles afirmando em sua decisão que o pedido "evidencia um propósito meramente dilatório baseado em avaliações pessoais, conjecturas e especulações desprovidas de sentido jurídico". Os advogados de Luque anunciaram que recorrerão da decisão em segunda instância, mas, enquanto isso, o caso pode prosseguir. Maradona morreu em 25 de novembro de 2020, de edema pulmonar enquanto se recuperava em casa de uma neurocirurgia recente.