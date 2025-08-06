Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Taiwan diz que TSMC ficará isenta de tarifa de 100% sobre semicondutores

Autor AFP
Tipo Notícia

A gigante taiwanesa dos semicondutores Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ficará isenta da tarifa de 100% anunciada pelos Estados Unidos, afirmou nesta quinta-feira (7) o governo de Taiwan.

"Como o principal exportador de Taiwan é a TSMC, que possui fábricas nos Estados Unidos, ela está isenta", disse ao Parlamento Liu Chin-ching, presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento.

A TSMC é a maior fabricante mundial de semicondutores, e conta com a Nvidia e a Apple entre seus clientes. Liu reconheceu que algumas empresas taiwanesas do setor "serão afetadas" pela tarifa americana, mas ressaltou que suas principais concorrentes vão estar sujeitas à mesma tarifa.

"Taiwan tem uma posição de liderança no mundo, e acredito que, se o líder e os concorrentes estiverem na mesma posição inicial, o líder continuará sendo líder", comentou Liu.

