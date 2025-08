Produtores de orquídeas de Taiwan resistem enquanto tarifas dos EUA disparam

No entanto, após superar numerosas crises econômicas, este agricultor experiente de 61 anos se mantém firme.

Desde o início da guerra comercial desencadeada por Donald Trump, o produtor de orquídeas taiwanês Lee Tsang-yu viu as famosas tarifas americanas sobre suas flores majestosas dispararem por volta de 20%.

Lee está cultivando novos mercados na Tailândia e expandindo para Vietnã, Indonésia e Brasil, enquanto reduz seus envios para os Estados Unidos.

"Os Estados Unidos são um mercado tão grande que não podemos nos retirar, e não faremos isso" afirma Lee, cuja empresa, Charming Agriculture, opera quatro grandes estufas em Houbi, um distrito da cidade de Tainan, no sul do país.

Os mais de 300 cultivadores de orquídeas de Taiwan se encontram entre os maiores produtores mundiais destas plantas, cujas mais exportadas são as Phalaenopsis, as orquídeas borboleta.

As vendas de orquídeas da ilha alcançaram 6,1 bilhões de dólares taiwaneses (204 milhões de dólares americanos ou 1,1 bilhão de reais na cotação atual) em 2024, com um terço em remessas para os EUA, seu maior mercado, de acordo com dados oficiais.