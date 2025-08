Príncipe Harry é absolvido de acusações de assédio em ONG africana

A agência britânica reguladora de organizações de caridade eximiu nesta quarta-feira o príncipe Harry de qualquer responsabilidade, depois que a presidente de uma ONG fundada por ele na África o acusou de assédio, mas destacou que "todas as partes" cometeram erros de gestão.

Em março, Harry renunciou ao seu papel na Sentebale, fundada no Lesoto para combater a aids na África, devido a um conflito com a presidente do conselho administrativo.