Petróleo fecha em queda em um dia volátil, focado na Rússia

Os preços do petróleo fecharam em queda nesta quarta-feira (6), após um dia marcado por anúncios dos Estados Unidos sobre a Rússia e com os operadores avaliando a possibilidade de uma redução das exportações russas de cru.

Após uma primeira parte da sessão operando no azul, o preço do barril de Brent do mar do Norte para entrega em outubro acabou fechando em baixa de 1,11%, a 66,89 dólares.