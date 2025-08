As tarifas de 50% que afetam as importações de produtos brasileiros nos Estados Unidos, que incluem mercadorias como café e carne, entraram em vigor nesta quarta-feira (6), em uma disputa do presidente americano, Donald Trump, que tensiona a relação com a maior economia da América Latina.

Putin recebe enviado de Trump em Moscou para negociações sobre a Ucrânia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, se reuniu nesta quarta-feira (6) em Moscou com o enviado americano Steve Witkoff, informou o Kremlin, poucos dias antes do fim do ultimato estabelecido pelo presidente Donald Trump para que a Rússia interrompa a ofensiva na Ucrânia.

Bandas tributo agitam fãs russos privados de seus ídolos musicais ocidentais

Mais de 100 pessoas cantam a plenos pulmões a famosa música "For whom the bell tolls" do Metallica na plateia de um bar em Moscou. No entanto, não vieram aplaudir os integrantes originais do grupo de metal, mas sim uma banda russa que toca versões de suas canções.

Hiroshima lembra 80 anos da bomba atômica em meio a tensão EUA-Rússia

O Japão observou nesta quarta-feira (6) um minuto de silêncio para marcar o 80º aniversário do lançamento da bomba atômica em Hiroshima e lembrar ao mundo o horror causado, em um contexto de tensão entre os Estados Unidos e a Rússia, duas potências nucleares.

Um morto e nove feridos em grande incêndio florestal na França

Centenas de bombeiros lutam, nesta quarta-feira (6), para deter a propagação de um enorme incêndio florestal no sul da França, que deixou uma pessoa morta e nove feridos.

Exército indiano procura desaparecidos após inundações fatais no Himalaia

O Exército procurava nesta quarta-feira quase 50 desaparecidos em uma área do Himalaia, um dia após uma inundação que deixou pelo menos quatro mortos.

Governo de Israel afirma que Exército terá que 'executar' as decisões políticas sobre Gaza

O Exército israelense terá que "executar" as decisões políticas sobre a guerra na Faixa de Gaza, afirmou nesta quarta-feira (6) o ministro da Defesa, no momento em que começam a surgir divergências diante da perspectiva de uma ocupação total do território palestino.

Acompanhamento do Masters 1000 de Toronto e do WTA de Montreal

