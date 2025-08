Novas evidências sugerem que Pompeia foi reocupada após erupção do Vesúvio

Novas pegadas descobertas por arqueólogos indicam que Pompeia poderia ter sido reocupada após a devastadora erupção do Vesúvio no ano 79 d.C., que soterrou a cidade romana sob cinzas, anunciou o sítio arqueólogo, nesta quarta-feira (6).

Ao que parece, foram acompanhados por outras pessoas em situação de rua, vindas de diferentes lugares, em busca de um local para se estabelecer e com a esperança de encontrar objetos de valor abandonados.

"De acordo com dados arqueológicos, provavelmente se tratavam de um assentamento informal onde as pessoas viviam em condições precárias, sem as infraestruturas, nem os serviços típicos de uma cidade romana", indicou o sítio em um comunicado, afirmando que a área não foi totalmente abandonada até o século V.

A vida ressurgiu, assim, nos andares superiores das antigas casas, enquanto os térreos foram transformados em porões, com fornos e moinhos.

"Graças às novas escavações, emerge uma Pompeia posterior ao ano 79, que não era tanto uma cidade, mas um assentamento precário e sombrio, uma espécie de acampamento, uma favela entre as ruínas ainda visíveis da antiga Pompeia", resume Gabriel Zuchtriegel, diretor do sítio arqueológico.