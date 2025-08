Ministros da Defesa e do Meio Ambiente de Gana morrem em acidente aéreo

Os ministros da Defesa e do Meio Ambiente de Gana morreram, nesta quarta-feira (6), em um acidente de helicóptero, anunciou a Presidência, horas depois de o Exército informar o desaparecimento de uma aeronave que transportava três tripulantes e cinco passageiros.

O titular da Defesa, Edward Omane Boamah, e o do Meio Ambiente, Ibrahim Murtala Muhammed, estão entre as vítimas do acidente, ocorrido no sul do país, disse Julius Debrah, chefe de gabinete do presidente John Mahama.