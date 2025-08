México busca ampliar comércio com Canadá, em meio a pressão de Trump

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse, nesta quarta-feira (6), que seu governo busca ampliar o comércio com o Canadá, em meio à ofensiva tarifária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

México, Estados Unidos e Canadá são parceiros no tratado de livre comércio T-MEC, que Trump quer renegociar por considerá-lo lesivo aos interesses americanos.