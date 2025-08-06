Mboko elimina Rybakina e vai à final do WTA 1000 de Montreal

Em mais uma noite memorável diante de sua torcida, a estrela local Victoria Mboko venceu um duelo emocionante contra a cazaque Elena Rybakina nesta quarta-feira (6) e se classificou para a final do WTA 1000 de Montreal. A canadense de 18 anos reagiu após perder o primeiro set e salvou um match point para vencer por 1-6, 7-5, 7-6 (7/4), para a alegria da torcida local.

Mboko, filha de pais congoleses, jogará a maior final de sua carreira na quinta-feira contra a japonesa Naomi Osaka ou a dinamarquesa Clara Tauson, que se enfrentam na outra semifinal desta quarta-feira. Número 85 do ranking da WTA, a canadense é a jogadora mais jovem a chegar à final deste torneio desde que a suíça Belinda Bencic conquistou o título em 2015. "Foi uma partida incrível, obrigada a todos pelo apoio. Foi eletrizante", comemorou Mboko após o jogo. "Foi um jogo muito difícil, mas tudo é possível". Após eliminar a favorita Coco Gauff nas oitavas de final, Mboko demonstrou resiliência ao derrotar Rybakina, outra campeã de Grand Slam.