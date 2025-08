Incêndio no sul da França provoca uma morte e devasta 11.000 hectares

Um incêndio, o mais intenso do atual período de verão (hemisfério norte) no sul da França, devastou 11.000 hectares e provocou uma morte, além de nove feridos e um desaparecido, informaram as autoridades nesta quarta-feira.

Uma mulher morreu em sua residência na cidade de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse. Dois civis ficaram feridos, um deles com queimaduras graves, segundo a prefeitura do departamento de Aude.