Estresse, um contraceptivo eficiente para reduzir população de ratos em Nova York

Nova York trava uma guerra híbrida contra os ratos que, juntamente com os arranha-céus, os táxis amarelos e o lixo nas calçadas, compõem o cenário que moradores e turistas costumam encontrar quando pisam na Big Apple.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A estas técnicas complexas, soma-se o mais básico e que está ao alcance de todos: eliminar restos de comida das ruas, tampar buracos em infraestruturas e edifícios e educar os moradores.

A eficácia de algumas alternativas, como o uso de anticoncepcionais, é difícil de avaliar. Mas a diretora de Intervenções Comunitárias dos Serviços de Controle de Pragas da Prefeitura de Nova York, Caroline Bragdon, tem certeza de que a falta de comida "estressa" estes roedores.

"Talvez isso os obrigue a ir mais longe em busca de comida, mas talvez também simplesmente tenham menos filhotes. Isso é geralmente o que estamos vendo. Menos reprodução leva a menos atividade dos ratos", diz à AFP.

A Prefeitura realiza um programa piloto de gestão integrada de pragas no Harlem, no norte da cidade, com o objetivo de "testar produtos e métodos" para minimizar sua presença.