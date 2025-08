Dissidência das Farc é apontada como autora de atentado contra presidenciável na Colômbia

As autoridades colombianas apontaram nesta quarta-feira (6) para a dissidência guerrilheira fundada pelo histórico líder das Farc, Iván Márquez, como possível autora intelectual do atentado contra o pré-candidato presidencial Miguel Uribe, internado em estado grave na UTI há quase dois meses.

A Segunda Marquetalia é uma dissidência da extinta guerrilha das Farc formada por combatentes que retomaram as armas após a assinatura do acordo de paz de 2016 e que, segundo a inteligência militar, conta com mais de 2 mil membros.