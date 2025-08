Cinco soldados são feridos a tiros em base militar nos EUA

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Cinco soldados foram atingidos por disparos", acrescentou, sem especificar sua gravidade. "Não há mais perigo ativo", acrescentou a base.

Em um alerta anterior, as autoridades da base militar pediam para que as pessoas agissem com prudência e se resguardassem dentro do local com as portas e janelas fechadas.

O Forte Stewart abriga aproximadamente 21.000 soldados e cerca de 10.000 pessoas moram ali, segundo seu site.

O presidente Donald Trump foi informado da situação, revelou no X sua porta-voz, Karoline Leavitt.