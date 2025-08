Catástrofes naturais provocaram perdas de US$ 135 bilhões no primeiro semestre

As perdas com catástrofes naturais combinadas em todo o mundo ultrapassaram os US$ 123 bilhões (R$ 677 bilhões) registrados no mesmo período em 2024, segundo uma estimativa inicial da resseguradora Swiss Re divulgada nesta quarta-feira.

Os violentos incêndios florestais em Los Angeles resultaram no aumento expressivo das perdas econômicas provocadas por desastres naturais em todo o mundo, que atingiram US$ 135 bilhões (R$ 744 bilhões) no primeiro semestre deste ano.

Os danos, também agravados por fortes tempestades nos Estados Unidos, elevaram as contas das seguradoras com catástrofes naturais para US$ 80 bilhões (R$ 440 bilhões), frente a US$ 62 bilhões (R$ 341 bilhões) no primeiro semestre de 2024, informou a resseguradora em comunicado.

O primeiro semestre do ano também foi marcado por fortes tempestades nos Estados Unidos, com US$ 31 bilhões (R$ 170 bilhões) em danos cobertos por seguros. O valor não é tão alto quanto em 2023 e 2024 e é inferior à tendência de longo prazo, com despesas próximas a US$ 35 bilhões (R$ 192 bilhões)para as seguradoras, afirmou a Swiss Re.

No entanto, as tempestades, acompanhadas de granizo e tornados, continuam sendo uma fonte crescente de perdas para as seguradoras.

O terremoto de março em Mianmar, que também atingiu Tailândia, Índia e China, também esteve entre as principais catástrofes do primeiro semestre do ano.