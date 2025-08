Benfica de Bruno Lage vence na visita ao Nice (2-0) em jogo de ida da pré-Champions

O Benfica, do ex-técnico do Botafogo Bruno Lage, venceu sem grandes dificuldades o Nice fora de casa por 2 a 0 na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, na noite desta quarta-feira (6), no Allianz Riviera, e ficou mais perto da próxima fase da competição.

Graças aos gols de Franjo Ivanovic no início do segundo tempo (53') e Florentino na reta final (88'), quando tinha amplo domínio da partida, o time português obteve uma vantagem considerável para o jogo de volta, no dia 12 de agosto, no Estádio da Luz, em Lisboa.